Киев может устроить провокацию с радиоактивными материалами у Приднестровья – МИД РФ

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Киев может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов у границ Приднестровья, эти сведения вызывают обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Она напомнила, что ранее о готовящейся украинской стороной провокации предупреждали в министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ее целью является обвинение Вооруженных сил РФ в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам.

"Эта информация получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских стран. Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность", – заявила Захарова.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве отметили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.



Киев готовит провокации с применением психотропных веществ – Минобороны РФ

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