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Слова экс-диппредставителя США в РФ Джона Салливана о планах российской стороны использовать химоружие в зоне СВО можно расценивать как желание самих Штатов и их пособников организовать провокацию с применением химикатов на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что 22 февраля влиятельная неправительственная организация провела конференцию о событиях на Украине. Во время мероприятия экс-посол заявил, что военные РФ хотят воспользоваться химическим оружием в зоне СВО. Кириллов подчеркнул, что российская сторона расценивает данные слова как провокацию.

Генерал-лейтенант рассказал, что сейчас США готовятся к организации данной провокации. По словам Кириллова, 10 февраля в Краматорск доставили химические вещества в вагоне железнодорожного состава. Он поделился, что в поезде находились иностранцы. Состав отбуксировали на территорию Крематорского металлургического завода имени Куйбышева, а сотрудники СБУ и представители ВСУ контролировали отгрузку этих химикатов, заявил Кириллов.

Он отменил, что в общей сложности в вагоне разместили 16 герметичных металлических ящиков, на половине из которых имелись знаки химической опасности, надпись BZ. Также на них была заметна маркировка двумя красными линиями, которая обозначает класс отравляющих веществ временно выводящего действия. По словам Кириллова, такой химикат способен вызвать острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушение памяти.

Военный напомнил, что применение BZ ограничивается статьей 1 Конвенции о запрещении химоружия. Кроме того, в вагоне находилось пять ящиков с надписью "Си-эс – райот" и три – "Си-ар – райот". Данные надписи соответствуют веществам раздражающего действия, утверждает Кириллов. Он уточнил, что ящики находились на бронемашинах производства США, которые отправились прямо к фронтовой линии.

Начальник войск РХБЗ рассказал, что 19 февраля Украина разгрузила в Краматорске 11 вагонов с надписями "Стройматериалы" и "Цемент". По мнению Кириллова, там на самом деле были шрапнельные боеприпасы. До этого, по данным российского военного ведомства, американская сторона преобразила в интересах сухопутных войск шрапнельные выстрелы, которые можно снарядить поражающими изделиями с жидкими рецептурами раздражающих веществ.

Кириллов поделился, что Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы заранее спланировал поставку на Украину большой партии материалов индивидуальной защиты, которые включают 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ, более 3 миллионов противосудорожных таблеток, лекарств для детоксикации и многое другое. Такие поставки обосновали тем, что якобы армия РФ уже применяла боеприпасы с фосфорным составом.

Глава войск РХБЗ подчеркнул, что все эти факты указывают на попытки организовать масштабные провокации с помощью боевого психотропного вещества BZ. Он напомнил, что американская сторона в ходе Вьетнамской войны активно его применяла.

При этом Вашингтон планирует избежать какого-либо расследования по данному вопросу, обвинив в этом РФ, считает Кириллов. По словам военного, Белый дом рассчитывает, что в условиях боевых действий другие страны не смогут эффективно установить все обстоятельства. Однако начальник войск РХБЗ подчеркнул, что все виновники против РФ будут найдены.

"Широко известна представленная на слайде информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии. Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны", – цитирует Кириллова ТАСС.

Он добавил, что намечающаяся провокация не будет успешной, так как РФ сможет определить государство-производителя таких веществ.

14 февраля Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил, что украинская сторона при поддержке Вашингтона готовит провокацию по обвинению России в нарушении ядерной безопасности.

По данным штаба, Киев хочет продемонстрировать мировому сообществу некие "весомые доказательства" радиоактивного заражения территорий Украины в результате действий военных России на Чернобыльской АЭС.



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