Фото: ТАСС/АР/Andrew Kravchenko

В некоторые украинских СМИ, соцсетях и других ресурсах появилась информация о доставке в порты Одесской области радиоактивных веществ. Об этом сообщает сайт МИД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

По данным министерства, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории европейской страны перевезли ящики с радиоактивными материалами и англоязычной маркировкой.

"19 февраля в порт Одессы на одном из сухогрузов были доставлены аналогичные контейнеры, содержащие радиоактивное вещество "Калифорний-252", которое, как сообщается, активно применяют при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС", – говорится в сообщении.

В МИД заявили, что при приемке этого груза была отключена система радиоактивного мониторинга. Благодаря журналистскому расследованию стало известно, что подобные материалы предоставила американская компания Frontier Technology Corp., которая осуществляет выпуск контейнеров для радиоактивных изотопов.

Блогеры из Украины при этом заявили, что ящики могут содержать вещества для снаряжения боеприпасов и даже изготовления "грязной бомбы", подчеркнули в министерстве. Захарова указала на молчание украинских властей, которые не прокомментировали данную информацию. По словам представителя МИД, Владимиру Зеленскому все равно, что подобные действия могут стать причиной массовой гибели людей.

В российском министерстве призвали международные организации обратить внимание на эти сообщения.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что заявления бывшего посла США в РФ Джона Салливана о планах России использовать химоружие в зоне спецоперации можно расценивать как желание самой американской стороны провести подобную операцию.

На данный момент Штаты готовятся к организации данной провокации на Украине. По словам Кириллова, 10 февраля в Краматорск передали химические материалы в вагоне железнодорожного состава. Он отметил, что в поезде находились граждане других государств.

Состав отбуксировали на территорию Крематорского металлургического завода имени Куйбышева, а сотрудники СБУ и представители ВСУ контролировали отгрузку этих химикатов, поделился Кириллов.



США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами, чтобы обвинить РФ – Минобороны

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