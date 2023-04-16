Военные РФ пресекли действия четырех украинских ДРГ в ЛНР, ДНР и Харьковской области

Фото: president.gov.ua

Бойцы российской стороны за минувшие сутки предотвратили действия четырех диверсионно-разведывательных групп армии Украины в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка Луганской Народной Республики, Масютовка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", – заявил он.

По его словам, на территории населенного пункта Новодонецкое (ДНР) также была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Конашенков поделился, что ВС РФ ликвидировали до 145 солдат украинской стороны, а также два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и пусковую установку РСЗО "Ураган".

На херсонском направлении противник потерял более 30 бойцов, а на южнодонецком и запорожском – свыше 45, добавил представитель Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают бои за железнодорожный узел в Артемовске. По его словам, силы российской стороны выдавливают украинских боевиков клещами из города.

В Минобороны показали работу системы залпового огня на запорожском направлении

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