35 человек погибли в результате трагедии в храме Индии – СМИ

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Группа верующих провалилась в ступенчатый колодец в храме города Индор в Индии. В результате случившегося погибли 35 человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на собственный источник.

"Один человек числится пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, в настоящий момент идет поисково-спасательная операция.

Утром в четверг, 30 марта, в храме должно было состояться празднование дня явления царя Рамы. Однако крышка колодца не смогла выдержать большое количество людей, и они провалились вниз.

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек получили травмы при падении аттракциона "Башня падения" на выставке-ярмарке в индийском городе Аджмер. Когда люди были на самой высокой точке, отказало управление. Причиной СМИ назвали обрыв кабеля.

По данным прессы, правоохранительные органы занимаются поиском организаторов ярмарки, которые сбежали после аварии.

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