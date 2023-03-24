Два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула – СМИ

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Пожар произошел в отеле на востоке Стамбула, в результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает агентство IHA.

Возгорание произошло в семиэтажном здании в районе Пендик около 07:45 (время совпадает с московским).

"В результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали", – говорится в сообщении.

Специалисты стараются выяснить, что стало причиной возгорания.

В свою очередь, РИА Новости узнало в Генконсульстве, что граждане РФ не обращались в ведомство в связи с пожаром в турецком отеле.

Ранее в ресторане на улице Арнавуткей в Стамбуле произошло обрушение террасы. Уточнялось, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

По словам очевидцев, многие люди при обрушении террасы упали в воду. Ресторан находится на побережье Босфора.



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