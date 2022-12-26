16:17Происшествия
Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянина в Анталье при падении с высоты
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Российский турист погиб в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Генконсульство РФ.
Там подтвердили, что россиянин погиб после падения с высоты. Официальной информации из местных правоохранительных органов по инциденту пока не поступило.
В консульстве подчеркнули, что все мероприятия, которые касаются оформления свидетельства о смерти и репатриации тела на родину, выполнят в установленном порядке.
В воскресенье, 25 декабря, сообщалось, что россиянин погиб в Анталье в результате падения со скалы. Гражданин РФ якобы хотел сделать селфи, что и привело к несчастному случаю.
Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь туриста.
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