Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянина в Анталье при падении с высоты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российский турист погиб в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Генконсульство РФ.

Там подтвердили, что россиянин погиб после падения с высоты. Официальной информации из местных правоохранительных органов по инциденту пока не поступило.

В консульстве подчеркнули, что все мероприятия, которые касаются оформления свидетельства о смерти и репатриации тела на родину, выполнят в установленном порядке.

В воскресенье, 25 декабря, сообщалось, что россиянин погиб в Анталье в результате падения со скалы. Гражданин РФ якобы хотел сделать селфи, что и привело к несчастному случаю.

Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь туриста.

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