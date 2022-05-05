Балкон со зрителями обрушился во время фестиваля автотюнинга в Анталье

В турецкой Анталье во время фестиваля автотюнинга обрушился балкон со зрителями. Об этом сообщил один из местных интернет-порталов.

Балкон сломался пополам. На кадрах видно, как конструкция прогибается, потом все разбегаются в разные стороны. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.