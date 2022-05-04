Суд арестовал бросившего коктейль Молотова в полицейский автобус в Москве

Фото: телеграм-канал BAZA

Хамовнический районный суд арестовал мужчину, который бросил коктейль Молотова в полицейский автобус в Москве. Об этом сообщается в телегам-канале столичных судов.

Виталия Кольцова обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Его арестовали на месяц и 30 суток.

Ранее сообщалось, что приезжий избил сотрудника полиции во время задержания на станции столичного метро "Молодежная". Происшествие случилось 18 апреля около 10:00. В вестибюле станции между двумя приезжими произошел конфликт. При задержании один из мужчин оказал сопротивление полицейскому и нанес ему несколько ударов по лицу.

