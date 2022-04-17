Житель Одинцова застрелил спасателя во время вскрытия квартиры

17:12 (обновлено 17.04.2022 17:28)
Фото: телеграм-канал "Mash"
В подмосковном Одинцове местный житель застрелил спасателя, когда тот пытался вскрыть дверь в его квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Мужчина выстрелил в спасателя, когда тот проводил работы по вскрытию двери в квартиру в Одинцове", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спасатель скончался на месте. После этого мужчина продолжил стрелять из окна своей квартиры.
Позднее данную информацию подтвердили в МВД.
По данным источника "Интерфакса", речь идет о пенсионере. Неделю назад у него умерла супруга, после чего он перестал выходить на связь с родственниками.
Днем 17 марта он забаррикадировался в своей квартире, взяв в заложники сотрудника коммунальных служб. В итоге правоохранителям удалось попасть в квартиру, после чего мужчина сложил оружие и был задержан.
Ранее в Иркутске задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, которые приехали на сообщение о бытовом конфликте. Полицейским пришлось применить табельное оружие. В итоге им и нападавшему потребовалась медицинская помощь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: