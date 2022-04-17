Житель Одинцова застрелил спасателя во время вскрытия квартиры

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В подмосковном Одинцове местный житель застрелил спасателя, когда тот пытался вскрыть дверь в его квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Мужчина выстрелил в спасателя, когда тот проводил работы по вскрытию двери в квартиру в Одинцове", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасатель скончался на месте. После этого мужчина продолжил стрелять из окна своей квартиры.

Позднее данную информацию подтвердили в МВД.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о пенсионере. Неделю назад у него умерла супруга, после чего он перестал выходить на связь с родственниками.

Днем 17 марта он забаррикадировался в своей квартире, взяв в заложники сотрудника коммунальных служб. В итоге правоохранителям удалось попасть в квартиру, после чего мужчина сложил оружие и был задержан.

Ранее в Иркутске задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, которые приехали на сообщение о бытовом конфликте. Полицейским пришлось применить табельное оружие. В итоге им и нападавшему потребовалась медицинская помощь.

