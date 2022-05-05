В Мариуполе установили монумент бабушки, которая вышла к украинским военным с флагом СССР

В Мариуполе появился памятник бабушке, которая вышла к украинским военным с флагом СССР. Установили монумент на площади Ленинского комсомола.

За последний месяц во многих городах России появляются баннеры и граффити с изображением женщины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.