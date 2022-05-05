Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

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Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик, так как в городе ожидаются заторы до 8 баллов.

"Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта.

Жителям столицы для экономии времени рекомендовали отказаться от поездок на личных авто. По вылетным магистралям, где есть выделенные полосы, быстрее передвигаться на такси или наземном транспорте, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что парковаться в Москве в майские выходные можно бесплатно. Это правило действует 9 и 10 мая. А 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом будут работать платно.

