Оппозиция Армении начала перекрывать улицы Еревана, требуя отставки Пашиняна

Оппозиция Армении с утра начала перекрывать улицы Еревана. Они требуют отставки Никола Пашиняна. Люди недовольны его политикой. Акции протеста транслируют в режиме реального времени. В настоящий момент перекрытыми остаются более десяти улиц и проспектов столицы Армении, по всему городу образовались пробки. Полиция начала задерживать активистов. До этого в Ереване вырос палаточный лагерь. Туда съехались оппозиционеры из других городов. Акции протеста по всей стране начались с 25 апреля.

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