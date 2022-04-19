В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте

В Амстердаме несколько сотен человек устроили акцию протеста. Люди недовольны работой премьера страны Марка Рютте. В частности, наибольшее раздражение вызвали меры, которые политик принял в связи с коронавирусом. Отмечается, что акция прошла мирной. Участники с воздушными шарами, флагами и транспарантами прошествовали от площади Дам до Музейной площади. Рютте возглавляет кабинет министров с 2010 года.

Джо Байден испугался Банни. Президент США опять попал в неловкое положение. Случилось это на мероприятии в Белом доме в честь католической Пасхи. Байден разговаривал на лужайке с журналистами, когда аниматор в костюме кролика Банни подошел, чтобы поприветствовать президента. Однако, от неожиданности Байден отпрянул назад и по непонятным пока причинам поспешил ретироваться. Судьба кролика, напугавшего главу Соединенных Штатов, также неизвестна.

Во Франции у жительницы дома внезапно объявилась рыжая соседка – неугомонная белка. Как выяснилось чуть позже, пришла она не одна. Вместе с мамой на балконе теперь проживают несколько бельчат. Кот хозяйки совсем не против такого вида из окна и с большим интересом наблюдает за соседями.