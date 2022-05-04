Авария с участием автобуса произошла на Украине, 27 человек погибли – СМИ

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Крупная авария произошла в Ровенской области Украины, погибли 27 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

В Ровенской области столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус. После ДТП начался пожар. Как уточняется, всего в автобусе находились 38 пассажиров.

По информации издания, также погиб водитель микроавтобуса. По предварительной версии, он стал виновником аварии.

Отмечается, что водитель бензовоза выжил. Он находится в тяжелом состоянии.

