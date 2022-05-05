Площадь лесных пожаров в России за сутки снизилась почти в 1,5 раза

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Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась почти в 1,5 раза и составила 22 тысячи 647 гектаров, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"За прошедшие сутки, 4 мая, в России ликвидировано 122 лесных пожара на площади 14 тысяч 5 гектаров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая площадь пожаров находится в Курганской области. Также пожары зафиксированы в Амурской области, Республике Хакасия, Иркутской области и других регионах.

Как уточняется, в тушении задействованы 4 тысячи 278 человек, 968 единиц техники, 18 воздушных судов, еще 53 воздушных судна мониторят обстановку.

Ранее сообщалось, что режим ЧС объявили в нескольких регионах России из-за лесных пожаров. Сложная обстановка остается в Курганской и Амурской областях. Леса полыхают в Сибири, на Алтае и Дальнем востоке.

