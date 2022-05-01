В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров. Под Красноярском привлекали вертолеты. Там горят леса и поля с сухой травой.

Количество возгораний в крае, по данным МЧС, пошло на десятки. Уже известно об одном погибшем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.