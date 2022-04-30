Движение по двум полосам осуществляется на Звенигородской эстакаде после ДТП

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На Звенигородской эстакаде движение в сторону Третьего транспортного кольца осуществляется по двум полосам из четырех из-за ДТП в районе 2-го Силикатного проезда, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что в районе 2-го Силикатного проезда столкнулись 3 машины. В результате ДТП одна из них опрокинулась.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы города. Водителей попросили выбирать пути объезда места происшествия.

Ранее один человек погиб в результате ДТП в Орехове-Борисове Северном в Москве. Авария случилась на улице Шипиловская, дом 26/88. В столичной Госавтоинспекции уточнили, что водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения.