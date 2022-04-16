В Курганской области загорелись 15 строений

В Курганской области загорелась сухая растительность, а позже – 15 строений. Площадь пожара очень быстро выросла из-за аномально теплой и сухой погоды и сильных порывов ветра.

Огонь разошелся на 19 гектаров. С ним боролись больше 100 спасателей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.