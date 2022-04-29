Суд арестовал водителя каршеринга, сбившего пешехода на Мытной улице

Суд арестовал водителя каршеринга, который сбил пешехода на Мытной улице. Он пробудет под стражей до 28 июня. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Авария произошла 27 апреля вечером. В центре Москвы прокатная Audi выехала на тротуар, сбила человека, а затем скрылась с места ДТП. Пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

Полицейские нашли машину на соседней улице. Позже выяснилось, что в момент ДТП за рулем был 26-летний мужчина. От медицинского освидетельствования он отказался.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.