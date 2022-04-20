Сербию охватили природные пожары

В Сибири заполыхали природные пожары. Дым от них уже окутал не только ближайшие к возгораниям населенные пункты, но и крупные города. Как отмечают эксперты, площадь пожаров уже в два раза больше, чем это было к этому времени в 2021 году.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Хакассии, Новосибирской и Омской областях, в Красноярском крае. Природные пожары бушуют и на Дальнем Востоке. Горят леса в Хабаровском крае и Приморье. Основная причина – неосторожное обращение с огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

