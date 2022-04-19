Позиция Зеленского зависит от того, что он пьет или курит – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский делает свои заявления в зависимости от того, что пьет. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу India Today.

"Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит", – отметил министр, комментируя высказывание Зеленского о том, что РФ намерена использовать против Украины ядерное оружие.

Ранее Лавров заявил, что западные страны воспользовались президентом Украины Владимиром Зеленским против России, чтобы игнорировать Минские соглашения. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что слова украинского лидера нельзя обсуждать всерьез, поскольку он постоянно меняет свою точку зрения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.