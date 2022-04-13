Природный пожар уничтожил 20 домов в США

Природный пожар в штате Нью-Мексико за сутки захватил огромную территорию. Огонь уничтожил два десятка домов и движется в сторону аэропорта. Жителей срочно эвакуируют.

Работу спасателей осложняют порывистый ветер и засуха. В тушении также задействована авиация. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



