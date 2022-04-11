"Московский патруль": в столице проведут эксперимент с разрешением покидать место ДТП

Уехать с места ДТП вскоре можно будет без последствий. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о проведении эксперимента, который должен сократить количество повторных аварий с тяжелыми последствиями.

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