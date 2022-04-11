"Московский патруль": женщину, провоцировавшую дорожные конфликты, отправили в СИЗО

Столичную активистку, которая боролась с нарушителями правил дорожного движения с помощью перцового баллончика, отправили в изолятор временного содержания.

Там Елена Жавнерова проведет семь суток за мелкое хулиганство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.