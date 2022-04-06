"Московский патруль": суд оставил под арестом Ольгу Миримскую до 15 мая

В Мосгорсуде рассматривается дело в прошлом одной из богатейших женщин России Ольги Миримской.

Ей вменяют дачу взятки подмосковному следователю Юрию Носову в виде двух подержанных автомобилей. Сама бизнес-вумен считает, что ее уголовное преследование – это заговор и месть со стороны двух бывших мужей. Один – гражданин США – Николай Смирнов якобы мстит ей за то, что она сумела вернуть совместного ребенка, которого он выкрал 6 лет назад. Другой, в прошлом топ-менеджер ЮКОСа, Алексей Голубович за участие в суде и дачу изобличительных показаний по делу компании.

Отмечается, что результате суд оставил меру пресечения прежней. Миримская останется под арестом до 15 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.