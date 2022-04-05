"Московский патруль": правоохранители закрыли серверы крупнейшего русскоязычного даркнета

Правоохранительные органы Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка. Торговая площадка в теневом сегменте Интернета действовала с 2015 года. На ней были зарегистрированы около 19 тысяч продавцов и почти 17 миллионов покупателей. Там велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами.

Только в 2020 году сумма сделок составила более миллиарда рублей, что является самым крупным оборотом в мире среди аналогичных площадок.

Нелегальной платформой активно пользовались как в столичном регионе, так и по всей России. В отношении операторов и администраторов платформы начато предварительное расследование. Помимо причастности к работе нелегальных торговых площадок в Сети, их подозревают в создании условий для продажи наркотиков и отмывания денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.