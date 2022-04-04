"Московский патруль": два человека погибли и 12 пострадали из-за ДТП с автобусом

Два человека погибли, еще 12 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту Москва – Волоколамск.

ДТП случилось за 20 километров до места назначения, водитель не справился с управлением, и машина пробила металлическое ограждение и упала с эстакады на бок. Пассажиров пришлось доставать через люк и окна. В салоне находились 14 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.