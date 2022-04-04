Судно на воздушной подушке перевернулось на Волге под Самарой

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В Самарской области на Волге перевернулось судно на воздушной подушке, на борту которого находились 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Около 15:00 в районе населенного пункта Рождественно около острова Проран опрокинулось судно на воздушной подушке", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что пятерых пассажиров подобрало проходящее мимо судно, судьба еще шестерых в настоящее время неизвестна.

Позднее в Следственном комитете подчеркнули, что все 11 пассажиров доставлены на сушу.

Ранее пассажирское судно опрокинулось на реке Цзанкэ в китайской провинции Гуйчжоу. В результате инцидента восемь человек погибли, семеро считаются пропавшими без вести, а спасен был 31 человек.

При этом само судно было рассчитано на перевозку 40 человек.