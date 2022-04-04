Пострадавший рассказал, как вытаскивал людей из упавшего с эстакады автобуса в Подмосковье

Фото: МЧС России/ТАСС

Пострадавший при падении автобуса с эстакады в Подмосковье рассказал подробности произошедшего, сообщает Life.ru.

Мужчина поделился, что сразу после аварии он находился в состоянии шока, однако начал оказывать помощь другим пассажирам и раненым.

"Как? Я сам не знаю, я сам в шоке. Упали и все. За доли секунды все произошло", – отметил он.

С какой скоростью двигался автобус, участник аварии сказать не смог, поскольку, по его словам, в этот момент сидел в интернете и не следил за обстановкой.

Утром 4 апреля рейсовый автобус Москва – Волоколамск упал с эстакады трассы М9 на прилегающую дорогу при повороте на деревню Матренино. Перед падением автобус пробил отбойник.

Водитель рейсового автобуса выжил, но находится в стрессовом состоянии. Медики также оказали ему необходимую помощь.

В результате аварии погибли два человека. Пострадали 14 человек. Четверо из них находятся в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.