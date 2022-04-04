Пострадавший рассказал, как вытаскивал людей из упавшего с эстакады автобуса в Подмосковье

13:52
Фото: МЧС России/ТАСС
Пострадавший при падении автобуса с эстакады в Подмосковье рассказал подробности произошедшего, сообщает Life.ru.
Мужчина поделился, что сразу после аварии он находился в состоянии шока, однако начал оказывать помощь другим пассажирам и раненым.
"Как? Я сам не знаю, я сам в шоке. Упали и все. За доли секунды все произошло", – отметил он.
С какой скоростью двигался автобус, участник аварии сказать не смог, поскольку, по его словам, в этот момент сидел в интернете и не следил за обстановкой.
Утром 4 апреля рейсовый автобус Москва – Волоколамск упал с эстакады трассы М9 на прилегающую дорогу при повороте на деревню Матренино. Перед падением автобус пробил отбойник.
Водитель рейсового автобуса выжил, но находится в стрессовом состоянии. Медики также оказали ему необходимую помощь.
В результате аварии погибли два человека. Пострадали 14 человек. Четверо из них находятся в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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