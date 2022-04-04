Пожар произошел в нежилом здании на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в нежилом здании на Ленинградском шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает "Агентство "Москва".

Уточняется, что информация о возгорании поступила спасателям в ночь на 4 апреля. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 00:17 пожар был ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Согласно информации из открытых источников, здание, где произошел пожар, расположено на территории электродепо "Сокол".

Ранее пожар произошел в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН в Москве. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.