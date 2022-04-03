Названа предварительная причина пожара в столичной ЦКБ РАН

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Причиной пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве, по предварительной причине, стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание в одном из корпусов больницы на Литовском бульваре началось на пятом этаже днем 3 апреля. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В 14:46 спасатели полностью ликвидировали пожар. Из горящего здания эвакуировали 12 человек. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

