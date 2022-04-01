Пожар произошел в ангаре на Дмитровском шоссе

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Пожар произошел в нежилом здании на Дмитровском шоссе, сообщает пресс-служба МЧС

Уточняется, что горит отдельно стоящий ангар на Дмитровском шоссе, доме 60, корпусе А. На месте происшествия работают спасательные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По предварительным данным, он локализован.

В Дептрансе предупредили водителей о перекрытом движении по Дубнинской улице в сторону области.



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Ранее пожар произошел в одной из квартир жилого дома в столичном районе Богородское. В результате погиб один человек. Из соседней квартиры спасли двоих. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

До этого два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на Смоленском бульваре. Еще один человек был доставлен в больницу с признаками отравления продуктами горения. Следователи начали проверку.