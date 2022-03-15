Один человек погиб в результате пожара в квартире на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже жилого дома в столичном районе Богородское. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице сообщает "Агентство "Москва".

"Возгорание произошло в квартире на девятом этаже жилого дома по адресу: ул. Миллионная, дом 13, корпус 1", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате возгорания погиб один человек. Из соседней квартиры спасли двоих человек. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что тела двух женщин нашли после тушения пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке. В МЧС рассказали, что на момент прибытия пожарных из подвала шел густой дым.

В результате возгорания подвал поврежден на площади около 10 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.