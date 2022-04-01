"Московский патруль": в Москве задержали злоумышленника, ограбившего пенсионерку

В Москве задержали злоумышленника, ограбившего 83-летнюю пенсионерку. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина подкараулил пожилую женщину возле подъезда и начал наблюдать за тем, как та ищет в сумке ключи. Подобрав нужный момент, он подбежал к старушке, вырвал сумку, в которой находилась крупная сумма денег и скрылся.

Женщина не смогла догнать грабителя. В итоге его задержала полиция, однако к тому времени он успел потратить деньги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

