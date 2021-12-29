"Специальный репортаж": "китайский бренд"

В столичных торговых центрах не протолкнуться, горожане закупают подарки на Новый год и регулярно приобретают подделки. Рынок контрафакта в России оценивается примерно в 300 миллиардов рублей.

Купить так называемую паль можно как на базаре, так и в приличном магазине. Обыватель не может отличить подделку от оригинала. А эксперт? Специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова купила на рынке фейковую сумку и сумела сдать ее в модный бутик под видом оригинала. Об этом – в программе "Специальный репортаж".