Фото: "Московские сезоны"

Галерея дизайнерских елок открылась на Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". В украшении 15 новогодних деревьев принимали участие известные стилисты, композиторы, артисты балета и музыканты. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Все дизайнерские решения объединяет одна тема – "Елки больших городов. Новогодние традиции". Авторы вдохновлялись главными символами и новогодними красками мегаполисов мира", – говорится в материале.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что, оказавшись на этой фестивальной площадке, можно побывать в Париже и Мадриде, Нью-Йорке и Лиссабоне, Сеуле и Копенгагене.

"И, конечно, увидеть елку, на украшение которой вдохновила Москва", – добавил Немерюк.

Дизайнер Яна Расковалова в украшении ели передала городской ритм российской столицы, представив МКАД и ТТК в виде елочных игрушек. Звезда Спасской башни красуется на верхушке дерева.

Лауреат премии "Грэмми" Юрий Башмет и пианист, композитор-неоклассик Виктор Осадчий вместе отобразили красоту старинных зданий и музыкальные традиции Вены, а елка в стиле Сеула артиста Егора Крида и дизайнера Polina Nomore олицетворяет передовые технологии.

Японскую нежность красок и загадочные переплетения линий нашли отражение в елке, над оформлением которой работали ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и премьер Денис Родькин.

Телеведущая Алла Михеева темой декора выбрала Голливуд. Также все желающие могут увидеть ель, посвященную Нью-Йорку. Ее украсил дизайнер Артем Кривда. Стилист Елена Крыгина оформила елку в парижском стиле. Дизайнер Евгения Линович предложила прогуляться по страницам сказок Ганса Христиана Андерсена и ощутить волшебную атмосферу праздничного Копенгагена.

Традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 10 декабря. Он продлится до 9 января. В дни фестиваля на улицах города будут работать специальные площадки и ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения.

В рамках фестиваля в столице будут доступны 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда. А на Школьной улице москвичам и вовсе доступна площадка для игры в керлинг. Посетить катки при этом можно только по предварительной записи.

