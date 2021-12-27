Синоптик рассказала о погоде в Москве в первые дни 2022 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что 2022 год в столице начнется с теплой погоды.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном.
По словам Поздняковой, в ночь на 1 января в столице ожидается снег, который продолжится и днем. "Погоду начнет определять уже следующий атлантический циклон. Он принесет нам небольшой снежок в новогоднюю ночь. Больше снега будет в дневные часы 1 января", – говорит синоптик.
Такая же температура ожидается в столице и в воскресенье, 2 января, говорит синоптик. "Скорее всего, 2-го числа температура будет в этих же пределах. То есть и 1, и 2 января ожидаются относительно теплыми", – поясняет она.
Что касается последней недели уходящего года, то, по словам Поздняковой, во вторник, 28 декабря, в столице существенных осадков не ожидается. "Погода будет облачная с прояснениями. Днем нас порадует солнышко. Ночная температура в Москве – -10…-12, по области – до -15. Днем довольно морозно: -8…-10 – в Москве и до -13 – по области", – уточнила специалист.
Самым холодным днем в уходящем году с большой долей вероятности будет среда, 29 декабря, продолжает синоптик. Температура в Москве составит около -15...-17 градусов ночью и -10…-12 – днем, уточнила она. Также в этот день ожидается снег.
"То есть среда, скорее всего, окажется самым холодным днем на этой неделе. Но радует, что прогнозируется слабый ветер. Поэтому погода все-таки будет восприниматься больше как комфортная, несмотря на то что по температурному режиму этот день будет отставать от климата градусов на 6", – рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в последующие дни температура воздуха постепенно начнет повышаться. "30-го числа облачно, местами небольшой снег, в ночные часы в Москве – -10...-12, по области – до -15. Дневная температура в городе – -8…-10 градусов, по области – до -12", – отметила Позднякова.
Ранее желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует до 12:00 вторника, 28 декабря. До этого оно действовало до 23:00 понедельника, 27 декабря.
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