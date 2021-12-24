Синоптики предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первой половине следующей недели в Москве ожидаются перепады атмосферного давления из-за многократной смены циклонов и антициклонов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"В понедельник около нормы – 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник ниже нормы на 10 миллиметров, а в среду снова повысится до 755 миллиметров", – рассказали в центре.

Там пояснили, что также 27–29 декабря в столице ожидаются незначительные кратковременные осадки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на предновогодней неделе ожидается похолодание, а 31 декабря и 1 января потеплеет.

В ближайшие выходные и понедельник днем, по его словам, ожидается температура до -7 градусов. Синоптики также прогнозируют вьюгу, поэтому сугробы в высоту увеличатся на несколько сантиметров.