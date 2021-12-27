В столичном регионе продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Этот уровень означает, что гололедица потенциально опасна. Предупреждение действует до 12:00 вторника, 28 декабря. Ранее оно действовало до 23:00 понедельника, 27 декабря.

В Москве ожидаются перепады атмосферного давления из-за многократной смены циклонов и антициклонов. Об этом ранее предупредили в центре погоды "Фобос". В понедельник давление будет около нормы – 748 миллиметров ртутного столба, во вторник – ниже нормы на 10 миллиметров, в среду повысится до 755 миллиметров.

С 27 по 29 декабря в столице ожидаются незначительные кратковременные осадки.

В последний день декабря и в первый день 2022 года в Москве ожидается потепление из-за влияния атлантического циклона. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что 31 декабря столбики термометров в столице покажут -6...-1 градуса, а уже 1 января воздух прогреется до нуля градусов.