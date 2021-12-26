Москвичам напомнили о правилах безопасности на дорогах

Дежурный офицер ЦУКС Алексей Анциферов напомнил о правилах безопасного поведения на дорогах в Москве в преддверии непогоды.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений", – заявили в ведомстве.

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