Экономист рассказал, какие товары не следует покупать перед Новым годом

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Фото: depositphotos/anrymoscow
Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов рассказал, какие товары не стоит покупать перед Новым годом.
В первую очередь, подчеркнул эксперт, речь идет о продуктах питания с ограниченным сроком хранения. Также не следует покупать перед новогодними праздниками товары повседневного пользования и дорогую бытовую технику в кредит, поскольку цены в этот период растут.
"В этот период уровень эмоционально-чувственного возбуждения и желание соблюдать многовековые новогодние традиции настолько сильны, что рациональное потребительское поведение уступает место иррациональному, в котором преобладает символические и гедонические мотивы потребления", – приводит слова Рамазанова агентство "Прайм".
По словам профессора, большинство продавцов пользуются эмоциональными ожиданиями потребителей, поэтому иногда завышают цены. Эксперт отметил, что выгоднее всего отложить крупные покупки на постпраздничное время, когда цены вернутся после ажиотажа.
Ранее россияне назвали самые бесполезные покупки 2021 года. Рейтинг возглавили одежда и обувь. Сразу 7% респондентов признались, что импульсивно совершали ненужные покупки различных предметов гардероба, а после жалели.
Бесполезным россияне считают и приобретение мелкой бытовой техники: блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов. Сразу 4% опрошенных назвали подобные покупки ненужными. Еще 2% граждан остались разочарованы приобретением косметики и парфюмерии. Столько же считают бесполезной тратой покупку автомобиля или нового телефона. По 1% голосов набрали абонементы в тренажерный зал, спортивные гаджеты, газеты, наушники и телевизоры.
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