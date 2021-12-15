Россияне рассказали о самых бесполезных покупках 2021 года

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Самыми бесполезными покупками 2021 года россияне назвали панамы, кроссовки и комбинезоны, свидетельствуют результаты опроса компании SuperJob, которые есть в распоряжении "Газеты.ру".
Одежда и обувь возглавили рейтинг бесполезных покупок. Сразу 7% респондентов признались, что импульсивно совершали ненужные покупки различных предметов гардероба, а после жалели.
Бесполезным россияне считают и приобретение мелкой бытовой техники: блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов. Сразу 4% опрошенных назвали подобные покупки ненужными.
Еще 2% граждан остались разочарованы приобретением косметики и парфюмерии. Столько же считают бесполезной тратой покупку автомобиля или нового телефона.
По 1% голосов набрали абонементы в тренажерный зал, спортивные гаджеты, газеты, наушники и телевизоры.
Части россиян напрасным видится приобретение некоторых продуктов питания, недвижимости, туристических путевок, билетов на концерты, игрушек, кухонной утвари, мебели, электросамокатов и т. д.
Между тем сразу 44% опрошенных убеждены, что не приобретали ничего бесполезного в 2021 году.
Ранее сообщалось, что 70% россиян тратят большую часть дохода на продукты. Приличную статью расходов составляют оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства и выплаты по кредитам. Кроме того, среди наиболее популярных расходных статей респонденты назвали покупку одежды и обуви, расходы на интернет и телефон, обслуживание машины и другое.
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