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Экономика

15:51

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Экономист объяснил, почему россияне начали скупать технику и предметы роскоши

"Генетическая память". Нужно ли тратиться на покупку техники перед подорожанием
экономика

В 2021 году россияне стали покупать больше ювелирных изделий, часов, шуб и других предметов роскоши, чем годом ранее. Все это происходит на фоне роста инфляции и падения покупательской способности. Разбираемся, чем это вызвано и действительно ли пришло время вложить сбережения в дорогостоящие товары.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Побежали за холодильниками

Россияне в 2021 году стали активнее скупать технику, предметы роскоши и ювелирные украшения, следует из мониторинга социально-экономического положения, опубликованного Росстатом 1 декабря. С января по сентябрь в России продали ювелирных изделий больше на 26,6%, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов – на 27,9%, часов – на 37,5%, автомобилей – на 24,8%.

Продажи холодильников и морозильников выросли на 11%, стиральных машин – на 14%, а компьютеров на 18,9%. Аналитики сравнивали продажи в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении.

В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что россияне стали активнее покупать дорогостоящую технику и предметы роскоши.

Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий.
Татьяна Бакальчук
основательница Wildberries

Бакальчук также отметила, что клиенты ее сервиса начали экономить на повседневных товарах.

Примечательно, что спрос на предметы роскоши и бытовую технику увеличивается на фоне ускоренной инфляции. На конец ноября годовая инфляция в России достигла 8,38%, а потребительские цены с начала года выросли на 7,51%.

Обеспокоенность ростом цен выразили в Кремле. "Сама по себе высокая инфляция – это предмет озабоченности, и этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам", – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В октябре Банк России повысил прогноз по инфляции по итогам текущего года до 7,4–7,9% с 5,7–6,5%. Однако в 2022 году регулятор ожидает, что инфляция замедлится до 4–4,5%.

Инфляция в РФ ускорилась до 8,38%

Потребительские страхи

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал в беседе с Москвой 24 объяснил, почему в России растет спрос на предметы роскоши и технику, тогда как на повседневных товарах люди начинают экономить.

"Текущие затраты идут из текущих доходов. Из-за ухудшения ситуации в экономике, в бизнесе доходы у россиян падают. А раз меньше денег – меньше и покупок. Но то, что тратится на бытовую технику и дорогостоящие предметы – шубы, золото, драгоценности, – это отложенные деньги, сбережения людей", – сказал Павел Сигал.

Говорит генетическая память современного поколения, когда во время кризисов 1998 и 2008 годов резко обрушивался рубль, возрастала валюта и, соответственно, подскакивали цены на товары.
Павел Сигал
первый вице-президент "Опоры России"

"Покупать пять колец или три холодильника, как это бывало во время предыдущих кризисов – это неверная стратегия, но с этим ничего не сделаешь, менталитет", – сказал первый вице-президент "Опоры России".

По его словам, тратить сбережения на дорогостоящие товары стоит только в случае, если они действительно необходимы.

Председатель комитета по экономике "Опоры России" Алексей Каневский заявил Москве 24, что ожидать снижения стоимости электроники в ближайшее время не стоит.

"Поставки электроники сейчас сильно осложнены, как и другие логистические операции, связанные с импортом продукции, в основном из Европы. На это в первую очередь влияет пандемия, введение ограничений и различного рода запретительных мер", – сказал Каневский.

В то же время с приближением новогодних праздников в России увеличится ажиотажный спрос на все виды продукции, заключил эксперт.

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Носатов Иван

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