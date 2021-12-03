Экономист объяснил, почему россияне начали скупать технику и предметы роскоши

В 2021 году россияне стали покупать больше ювелирных изделий, часов, шуб и других предметов роскоши, чем годом ранее. Все это происходит на фоне роста инфляции и падения покупательской способности. Разбираемся, чем это вызвано и действительно ли пришло время вложить сбережения в дорогостоящие товары.



Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Побежали за холодильниками

Россияне в 2021 году стали активнее скупать технику, предметы роскоши и ювелирные украшения, следует из мониторинга социально-экономического положения, опубликованного Росстатом 1 декабря. С января по сентябрь в России продали ювелирных изделий больше на 26,6%, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов – на 27,9%, часов – на 37,5%, автомобилей – на 24,8%.

Продажи холодильников и морозильников выросли на 11%, стиральных машин – на 14%, а компьютеров на 18,9%. Аналитики сравнивали продажи в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении.

В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что россияне стали активнее покупать дорогостоящую технику и предметы роскоши.





Татьяна Бакальчук основательница Wildberries Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий.

Бакальчук также отметила, что клиенты ее сервиса начали экономить на повседневных товарах.

Примечательно, что спрос на предметы роскоши и бытовую технику увеличивается на фоне ускоренной инфляции. На конец ноября годовая инфляция в России достигла 8,38%, а потребительские цены с начала года выросли на 7,51%.

Обеспокоенность ростом цен выразили в Кремле. "Сама по себе высокая инфляция – это предмет озабоченности, и этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам", – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В октябре Банк России повысил прогноз по инфляции по итогам текущего года до 7,4–7,9% с 5,7–6,5%. Однако в 2022 году регулятор ожидает, что инфляция замедлится до 4–4,5%.



Инфляция в РФ ускорилась до 8,38%

Потребительские страхи

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал в беседе с Москвой 24 объяснил, почему в России растет спрос на предметы роскоши и технику, тогда как на повседневных товарах люди начинают экономить.

"Текущие затраты идут из текущих доходов. Из-за ухудшения ситуации в экономике, в бизнесе доходы у россиян падают. А раз меньше денег – меньше и покупок. Но то, что тратится на бытовую технику и дорогостоящие предметы – шубы, золото, драгоценности, – это отложенные деньги, сбережения людей", – сказал Павел Сигал.





Павел Сигал первый вице-президент "Опоры России" Говорит генетическая память современного поколения, когда во время кризисов 1998 и 2008 годов резко обрушивался рубль, возрастала валюта и, соответственно, подскакивали цены на товары.

"Покупать пять колец или три холодильника, как это бывало во время предыдущих кризисов – это неверная стратегия, но с этим ничего не сделаешь, менталитет", – сказал первый вице-президент "Опоры России".

По его словам, тратить сбережения на дорогостоящие товары стоит только в случае, если они действительно необходимы.

Председатель комитета по экономике "Опоры России" Алексей Каневский заявил Москве 24, что ожидать снижения стоимости электроники в ближайшее время не стоит.

"Поставки электроники сейчас сильно осложнены, как и другие логистические операции, связанные с импортом продукции, в основном из Европы. На это в первую очередь влияет пандемия, введение ограничений и различного рода запретительных мер", – сказал Каневский.

В то же время с приближением новогодних праздников в России увеличится ажиотажный спрос на все виды продукции, заключил эксперт.

