Эксперты предупредили россиян о подорожании одежды и обуви

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
В 2021 году одежда и обувь подорожали на 10–15%, следует из данных Fashion Consulting Group. При этом наряды выросли в цене на 20%, сообщает газета "Известия".
Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров рассказал, что, несмотря на рост цен, средний чек у большинства ретейлеров увеличился незначительно.
"Это отражает ограниченный рост покупательской способности населения, даже с учетом эффекта отложенного спроса, нереализованного в 2020 году", – отметил эксперт.
По его словам, рост цен связан с подорожанием комплектующих и услуг. В этом году ткань подорожала на 15%, а услуги логистов – на 20%. Себестоимость производства обуви, отметил управляющий партнер сети "Эконика" Сергей Саркисов, увеличилась на 7–15%.
Fashion Consulting Group спрогнозировал подорожание одежды и обуви на 15–25% в 2022 году. При этом некоторые эксперты считают, что товары из материала, из которого производят сапоги и галоши, вырастут в цене на 20–30%.
"Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента – до 30–40% и более сдержанно, в пределах 20–25%, – на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10–20%, так как потребители крайне чувствительны к таким малейшим изменениям", – рассказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
Ранее сообщалось, что цены на искусственные новогодние ели в текущем году выросли на 30%. Представитель торговой сети "Ашан" отметил, что закупочные цены на искусственные ели в этом году увеличились на 20%.
Эксперты предупредили о подорожании электроники и техники в 2022 году
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