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Общество

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Эксперты предупредили о подорожании электроники и техники в 2022 году

Цены идут вверх: на сколько подорожает электроника и техника в 2022 году
общество

В 2022 году цены на смартфоны, по прогнозам аналитиков, в России могут вырасти до 17%. Подорожание специалисты связывают с дефицитом комплектующих, а также проблемами в логистике на мировом уровне. Разбираемся, какая еще техника может вырасти в цене в следующем году.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ценовой взрыв

Вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин спрогнозировал, что в 2022 году цены на смартфоны в России могут увеличиться на 15–17%. При этом в 2021-м стоимость тех же гаджетов поднялась в среднем на 34%.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что в первом квартале 2022 года цены на мобильные телефоны и компьютеры вырастут на 10%.

На компьютерном рынке цены выросли и на дорогие игровые устройства, и на бюджетные модели. Например, ноутбуки, которые в начале года можно было купить примерно за 20 тысяч рублей, сейчас стоят 25–30 тысяч рублей.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group

Специалист добавил, что смартфоны нижней и средней ценовых категорий подорожали примерно на 30% – до 40 тысяч рублей.

По мнению экспертов, рост цен на гаджеты сопровождается их дефицитом. Якобы поставки новых моделей iPhone на 70–80% меньше того, что требуется ретейлерам для удовлетворения спроса. По этой причине покупателям приходится ждать товар неделями. Также сообщается, что проблемы с поставками есть и у Xiaomi, Samsung и Huawei.

Все это, по словам Муртазина, связано с превышением спроса над предложением на мировом рынке из-за дефицита деталей и узлов, из которых они собираются. Еще одной причиной дефицита эксперт назвал общемировые логистические проблемы.

"А раз так – цены идут вверх: поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше", – подытожил Муртазин.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не только смартфоны и компьютеры

Председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров в беседе с Москвой 24 заявил, что каждый год в России дорожают все товары примерно на 17–20%. Причем речь идет не только о мобильных телефонах, компьютерах и бытовой технике, но и о других категориях.

"Это называется инфляция. Но в этом году это обусловлено еще и тем, что не хватает микрочипов, из-за чего есть некоторый дефицит техники. Поэтому все, что касается техники, будет дорожать не менее чем на 17% – это само собой разумеющееся", – объяснил эксперт.

Сегодня у всех россиян есть возможность купить технику дешево. Дешево, потому что сегодня "черная пятница". Дальше эти суммы войдут в норму, закончатся скидки и все мы увидим новые ценники на полках.
Алексей Федоров
председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ

Эксперт подчеркнул, что рост цен не произойдет резко с 1 января 2022 года. По его словам, это медленный процесс и никто из ретейлеров не хочет подорожания.

"Просто курс рубля к доллару опускается потихоньку, а во-вторых, сам доллар обесценен довольно сильно теми вливаниями, которые сделаны американским центральным банком", – добавил специалист.

По этим причинам цены будут расти на все товары, а не только на бытовую технику и электронику, подытожил Федоров.

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Соболева Илона

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