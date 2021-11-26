Эксперты предупредили о подорожании электроники и техники в 2022 году

В 2022 году цены на смартфоны, по прогнозам аналитиков, в России могут вырасти до 17%. Подорожание специалисты связывают с дефицитом комплектующих, а также проблемами в логистике на мировом уровне. Разбираемся, какая еще техника может вырасти в цене в следующем году.
Ценовой взрыв
Вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин спрогнозировал, что в 2022 году цены на смартфоны в России могут увеличиться на 15–17%. При этом в 2021-м стоимость тех же гаджетов поднялась в среднем на 34%.
В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что в первом квартале 2022 года цены на мобильные телефоны и компьютеры вырастут на 10%.
Специалист добавил, что смартфоны нижней и средней ценовых категорий подорожали примерно на 30% – до 40 тысяч рублей.
По мнению экспертов, рост цен на гаджеты сопровождается их дефицитом. Якобы поставки новых моделей iPhone на 70–80% меньше того, что требуется ретейлерам для удовлетворения спроса. По этой причине покупателям приходится ждать товар неделями. Также сообщается, что проблемы с поставками есть и у Xiaomi, Samsung и Huawei.
Все это, по словам Муртазина, связано с превышением спроса над предложением на мировом рынке из-за дефицита деталей и узлов, из которых они собираются. Еще одной причиной дефицита эксперт назвал общемировые логистические проблемы.
"А раз так – цены идут вверх: поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше", – подытожил Муртазин.
Не только смартфоны и компьютеры
Председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров в беседе с Москвой 24 заявил, что каждый год в России дорожают все товары примерно на 17–20%. Причем речь идет не только о мобильных телефонах, компьютерах и бытовой технике, но и о других категориях.
"Это называется инфляция. Но в этом году это обусловлено еще и тем, что не хватает микрочипов, из-за чего есть некоторый дефицит техники. Поэтому все, что касается техники, будет дорожать не менее чем на 17% – это само собой разумеющееся", – объяснил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что рост цен не произойдет резко с 1 января 2022 года. По его словам, это медленный процесс и никто из ретейлеров не хочет подорожания.
"Просто курс рубля к доллару опускается потихоньку, а во-вторых, сам доллар обесценен довольно сильно теми вливаниями, которые сделаны американским центральным банком", – добавил специалист.
По этим причинам цены будут расти на все товары, а не только на бытовую технику и электронику, подытожил Федоров.