Больше половины россиян назвали декабрь самым сложным месяцем в году

Фото: depositphotos/HayDmitriy
Больше половины (63%) россиян назвали декабрь самым сложным месяцем в году, сообщает RT со ссылкой на исследования сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" и медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье".
Отмечается, что среди причин такого мнения опрошенные назвали увеличившееся количество задач во всех сферах жизни, включая работу, а также частую смену погоды.
Кроме того, трудности этому месяцу, считают респонденты, прибавляют задачи по подготовке к празднику.
Также опрошенные указали такие причины усталости, как выгорание на работе, грусть и одиночество в предновогодней суете, достаточное количество домашних дел, работу в выходные, стресс перед концом года, покупку подарков и праздничных угощений.
Около 34% участников опроса сообщили, что не пытаются справиться с выгоранием и ждут, когда такое состояние пройдет самостоятельно. 27% россиян стараются больше уделять времени отдыху от работы, а 22% помогают отвлечься прогулки.
Пьют витамины 17% опрошенных, а 16% смогли поручить домашние дела членам семьи. Спортзал и медитация помогают отвлечься от негативного состояния 8 и 4% респондентов соответственно. К психологам с данными проблемами обращается всего 1% респондентов.
Некоторым участникам опроса (8%) справиться со стрессовым состоянием помогают вязание, йога и сон.
Уточняется, что всего в исследовании приняли участие больше 5 тысяч человек.
Ранее стало известно, что две трети россиян считают хобби способом снять стресс. Половина участников опроса призналась, что ищет в своих увлечениях вдохновение. Так чаще всего отвечали пользователи сервиса в возрасте от 55 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: