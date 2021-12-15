Больше половины россиян назвали декабрь самым сложным месяцем в году

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Больше половины (63%) россиян назвали декабрь самым сложным месяцем в году, сообщает RT со ссылкой на исследования сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" и медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье".

Отмечается, что среди причин такого мнения опрошенные назвали увеличившееся количество задач во всех сферах жизни, включая работу, а также частую смену погоды.

Кроме того, трудности этому месяцу, считают респонденты, прибавляют задачи по подготовке к празднику.

Также опрошенные указали такие причины усталости, как выгорание на работе, грусть и одиночество в предновогодней суете, достаточное количество домашних дел, работу в выходные, стресс перед концом года, покупку подарков и праздничных угощений.

Около 34% участников опроса сообщили, что не пытаются справиться с выгоранием и ждут, когда такое состояние пройдет самостоятельно. 27% россиян стараются больше уделять времени отдыху от работы, а 22% помогают отвлечься прогулки.

Пьют витамины 17% опрошенных, а 16% смогли поручить домашние дела членам семьи. Спортзал и медитация помогают отвлечься от негативного состояния 8 и 4% респондентов соответственно. К психологам с данными проблемами обращается всего 1% респондентов.

Некоторым участникам опроса (8%) справиться со стрессовым состоянием помогают вязание, йога и сон.

Уточняется, что всего в исследовании приняли участие больше 5 тысяч человек.

Ранее стало известно, что две трети россиян считают хобби способом снять стресс. Половина участников опроса призналась, что ищет в своих увлечениях вдохновение. Так чаще всего отвечали пользователи сервиса в возрасте от 55 лет.