Психолог рассказала о способах борьбы с информационным негативом

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Информационный негатив, состоящий из плохих новостей, вызывает у многих людей отрицательные эмоции и тревожность, считает психолог Евгения Шепелева. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Больше всего информационной атаке подвержены люди, которые привыкли принимать все происходящее вокруг слишком близко к сердцу. Такие люди вместо того, чтобы думать о том, как они могут с максимальной выгодой для себя использовать сложившуюся ситуацию, будут бояться и ощущать демотивацию", – пояснила эксперт.

По словам Шепелевой, с этой проблемой можно бороться несколькими способами. Например, проанализировать ситуацию, оценить риски, продумать свои действия в данной ситуации. Также поможет периодический отдых и выбор нужной для себя информации.

"Все существенные события люди сообщают друг другу с высокой скоростью. Так зачем же тратить время на потребление неполезной информации? Не эффективнее ли будет сосредоточиться на образовании, досуге с семьей или занятиях спортом, чтении приятной книги?" – отметила психолог.

Также она подчеркнула, что эмоциональным людям следует тщательно подходить к выбору информации, прислушиваться к себе и своим чувствам при просмотре тех или иных новостей.

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