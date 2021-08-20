Две трети россиян назвали хобби средством снять стресс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две трети россиян считают хобби способом снять стресс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования "Яндекс.Дзена".

Половина участников опроса призналась, что ищет в своих увлечениях вдохновение. Так чаще всего отвечали пользователи сервиса в возрасте от 55 лет. Почти для четверти опрошенных хобби – смысл жизни. Среди ответивших так больше мужчин и людей в возрасте от 55 лет.

Среди популярных занятий люди назвали чтение (33%), музыку (24%), рукоделие (24%), кино (23%), путешествия (22%), компьютерные игры (почти 20%). Также около 20% любят рисовать, еще 8% – настольные игры, 3% нравится хореография и танцы. Отмечается, что компьютерными играми увлекаются в три раза больше мужчин, чем женщин, в то время как рисование в три раза более популярно среди женщин.

Среди оригинальных хобби назвали алмазную мозаику, издание книг о родном крае, стендап, художественную татуировку, ролевые игры, 3D-моделирование, робототехнику, флористику, геральдику, написание фанфиков, декупаж и пэчворк.

Согласно опросам, практически 50% людей занимаются хобби ежедневно, 30% – 1–2 раза в неделю. Также половина участников опроса тратят на хобби до 10% бюджета. Каждый пятый опрошенный выбирает бесплатное хобби, в то же время почти 3% тратят на увлечения больше половины заработка. Уточняется, что среди тех, кто предпочитает увлечения, не требующие вложений, больше мужчин (23%), чем женщин (18%).

Ранее родители назвали дополнительные занятия для детей, пользующиеся популярностью. Наиболее востребованными дисциплинами для детей стали иностранные языки (16,5%), творческие занятия (16,5%) и хобби ребенка (14,4%). Меньше половины (35%) опрошенных считают, что дополнительное школьное образование нужно детям для поиска нового хобби, развития новых навыков и интересов. При этом всего 14,3% родителей готовы платить за дополнительные занятия для детей от 5 тысяч до 10 тысяч рублей в месяц, и лишь 6% – более 10 тысяч.