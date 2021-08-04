Родители назвали наиболее востребованные дополнительные занятия для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Родители назвали дополнительные занятия для детей, пользующиеся популярностью. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования онлайн-школы Skysmart.
Наиболее востребованными дисциплинами для детей стали иностранные языки (16,5%), творческие занятия (16,5%) и хобби ребенка (14,4%). Меньше половины (35%) опрошенных считают, что дополнительное школьное образование нужно детям для поиска нового хобби, развития новых навыков и интересов.
При этом всего 14,3% родителей готовы платить за дополнительные занятия для детей от 5 тысяч до 10 тысяч рублей в месяц, и лишь 6% – более 10 тысяч.
За занятия по развитию творчества или навыков будущей профессии (рисование, музыка, блоггинг) 49% опрошенных считают приемлемой стоимость до 300 рублей, и только 10,8% готовы отдавать 500–800 рублей за занятия онлайн.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов.
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